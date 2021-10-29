Anadolu Efes, Zalgiris'i farklı geçti
Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas 'ı farklı yendi.
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas: 94 - 60
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Daniel Ierrezuelo, Milivoje Jovcic,Elias Koromilas
ANADOLU EFES: Micic 11, Simon 11, Beaubois 3, Pleiss 17, Moerman 8, Bryant 10, Petrusev 14, Larkin 8, Tuncer 6, Singleton 6, Erten Gazi, Buğrahan Tolga Geçim
ZALGİRİS KAUNAS: Giffey 2, Lekavicius 14, Kalnietis 2, Cavanaugh 9, Nebo 8, Jankunas 9, Ulanovas, Milaknis 14, Blazevic 2, Lukosiunas, Strelnieks,
1'İNCİ PERİYOT: 24-17
DEVRE: 44-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-46
THY Euroleague'in 7'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas konuk etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibini 94-60'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Anadolu Efes'ten Tibor Pleiss oldu.
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