Anadolu Efes'e evinde Monaco şoku!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 22:24

Güncelleme: 08.11.2024 - 22:24

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 8. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'ya 81-69 yenildi. Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk çeyreğinde üstünlük sık sık el değiştirdi. Lacivert-beyazlı ekip, 5. dakikasını 17-13 geride geçtiği ilk çeyreği 23-22 üstün kapattı. İki takımın da net bir üstünlük kuramadığı ikinci çeyrekte skor son ana kadar başa baş gitti. Son bölümü daha iyi geçiren Anadolu Efes, devre arasına 41-36 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı da karşılıklı basketlerle başladı. Maçın 22. dakikasından sonra iyi savunma yapan Anadolu Efes, rakibini durdurmayı başardı. Ercan ve Nwora ile skor üreten ev sahibi takım, 29. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 58-48. Lacivert-beyazlılar üçüncü periyodu 59-52 önde geçti.

Son çeyreğin başında savunma sertliğini artıran Monaco, 7-0'lık seriyle 33. dakikada 59-59 beraberliği sağladı. Hücumda etkisiz kalan ve rakibinin hücumlarını durdurmakta zorlanan ev sahibi ekip, 38. dakikanın başında 7 sayı geri düştü: 65-72. Son çeyrekte 29 sayı atıp, sadece 10 sayı yiyen Monaco mücadeleden 81-69 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Poirier'in 14 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Lacivert-beyazlılarda Ercan 11, Smits ise 10 sayıyla çift haneye ulaşan oyuncular oldu.

Monaco'da ise 15 sayı, 7 ribauntla oynayan Papagiannis, 14 sayı, 4 asist üreten Loyd ve 12 sayı, altışar ribaunt ve asistle mücadele eden James galibiyeti getirdi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaklaşan ebediyete intikalinin 86'ncı yılında anıldı.

Müsabaka öncesinde ve sırasında sık sık ekrana Atatürk'ün görüntüleri yansıtıldı. Müsabaka için Basketbol Gelişim Merkezi'ni dolduran taraftarlar, alkışlarla ve tezahüratlarla Atatürk'ü andı.

FURKAN KORKMAZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Monaco forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'e karşı mücadele etti. Lacivert-beyazlı takımdan gittiği NBA'den bu sezon Monaco'ya dönen Furkan, müsabakada 5 dakika 45 saniye süre aldı. Milli basketbolcu, maçı 2 sayı, 2 defansif ribauntla tamamladı.

Furkan oyuna girdiği sırada Anadolu Efes taraftarları tarafından alkışlandı.