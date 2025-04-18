Anadolu Efes'e kendi evinde çelme!
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında kendi evinde ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 100-97 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Anadolu Efes'i 100-97 yendi.
Bu sonuçla Denizli temsilcisi, 9. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı takım ise 7. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu
Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 9, Thompson 5, Nwora 24, Ercan Osmani 4, Oturu 16, Smits 11, Dozier 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Erkan Yılmaz 4, Willis 15
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 21, Bleijenbergh 12, Egehan Arna 8, Moody 23, Nnaji 15, Newman, Egemen Güven 13, McLemore 5, Metin Türen 3
1. Periyot: 24-26
Devre: 50-52
3. Periyot: 71-76
Beş faulle çıkan: 39.58 Oturu (Anadolu Efes)
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