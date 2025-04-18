Anadolu Efes'e kendi evinde çelme!

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında kendi evinde ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 100-97 mağlup oldu.

Anadolu Efes'e kendi evinde çelme!
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AA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:50

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Anadolu Efes'i 100-97 yendi.

Bu sonuçla Denizli temsilcisi, 9. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı takım ise 7. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 9, Thompson 5, Nwora 24, Ercan Osmani 4, Oturu 16, Smits 11, Dozier 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Erkan Yılmaz 4, Willis 15

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 21, Bleijenbergh 12, Egehan Arna 8, Moody 23, Nnaji 15, Newman, Egemen Güven 13, McLemore 5, Metin Türen 3

1. Periyot: 24-26

Devre: 50-52

3. Periyot: 71-76

Beş faulle çıkan: 39.58 Oturu (Anadolu Efes)


Etiketler: #Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket #anadolu efes #Basketbol Süper Ligi

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