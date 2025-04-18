Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun maçlarına erteleme kararı!
Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun 27. haftada oynanması planlanan maçlarına erteleme kararı verildi.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacakları maçlar, THY EuroLeague play-off'ları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakalarının tehir edildiği bildirildi.
HEDEF FINAL FOUR
THY EuroLeague play-off'larında Anadolu Efes, son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşacak takımların Final Four bileti alacağı play-off serisinde ilk 2 maçlarını 22 ve 24 Nisan'da oynayacak.
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