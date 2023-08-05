Anadolu Efes'e sakatlık şoku!
Anadolu Efes'de yeni transfer Doğuş Özdemiroğlu'nda çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
Anadolu Efes'te yeni transferlerden Doğuş Özdemiroğlu'nun çapraz bağlarında yırtık olduğu belirtildi.
Resmi hesaptan yapılan açıklamada; ''A Milli Takımımızın oynadığı İtalya hazırlık karşılaşmasında bir sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu'nun tetkikleri bugün İstanbul'da yapılmış, Milli oyuncumuzun ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir.
Kısa süre içerisinde ameliyat olacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'' ifadeleri kullandı.
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