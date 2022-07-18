Anadolu Efes'in yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic, NBA Yaz Ligi'nde görev yaptı
Anadolu Efes yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic, Amerika’nın Las Vegas kentinde düzenlenen NBA Yaz Ligi’nde görev aldı. Mijatovic, 7-18 Temmuz tarihlerinde organize edilen Yaz Ligi’nde San Antonio Spurs yardımcı antrenörü olarak görev yaptı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic, 2022 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde görev aldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mijatovic'in, 7-18 Temmuz'da ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen NBA Yaz Ligi'nde San Antonio Spurs takımının yardımcı antrenörü olarak görev aldığı belirtildi.
2010-2011 sezonundan bu yana Anadolu Efes'in teknik ekibinde yer alan Tomislav Mijatovic'in NBA Yaz Ligi'nde 2013, 2014 ve 2019'da da San Antonio Spurs'ün yardımcı antrenörlüğünü üstlendiği kaydedildi.
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