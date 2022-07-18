Konyaspor-BATE Borisov maçının hakemi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor'un BATE Borisov ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:46
Konyaspor-BATE Borisov maçının hakemi belli oldu
Abone Ol google-news

Konyaspor'un, Belarus ekibi BATE Borisov takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek.

KONYASPOR-BATE BORISOV MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak müsabakada Correia düdük çalacak. BATE Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmada Correia'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Paulo Bras üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.


uefa avrupa konferans ligi konyaspor Bate Borisov hakem
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler