Anadolu Efes'te Ergin Ataman ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes, Başantrenör Ergün Ataman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 21:40
Anadolu Efes'te Ergin Ataman ile yollar ayrıldı
Abone Ol google-news

Anadolu Efes'te beş yıllık Ergin Ataman dönemi bitti.

Anadolu Efes sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Başantrenör Ergün Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

YUNAN EKİBİYLE ANLAŞTI

Ergin Ataman Türkiye Basketbol Süper Ligi finallerinde Anadolu Efes ile Karşıyaka'yı 3-0’la geçerek kulüp tarihinin 16. lig şampiyonluğunu elde etmişti.

Lacivert-beyazlı ekiple 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşayan başantrenör, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı.


anadolu efes Basketbol Süper Ligi başantrenör basketbol ergin ataman euroleague

İlgili Haberler

Ergin Ataman veda etti! 'Haklarını helal etsinler'

Ergin Ataman veda etti! 'Haklarını helal etsinler'
Ergin Ataman'dan 'Anadolu Efes tatile çıkmış' eleştirilerine yanıt

Ergin Ataman'dan 'Anadolu Efes tatile çıkmış' eleştirilerine yanıt
Ergin Atamanlı Panathinaikos, transfer çalışmalarına başladı

Ergin Atamanlı Panathinaikos, transfer çalışmalarına başladı

En Çok Okunan Haberler