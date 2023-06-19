Anadolu Efes'te Ergin Ataman ile yollar ayrıldı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 21:40

Güncelleme: 19.06.2023 - 21:40

Anadolu Efes'te beş yıllık Ergin Ataman dönemi bitti.

Anadolu Efes sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Başantrenör Ergün Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

YUNAN EKİBİYLE ANLAŞTI

Ergin Ataman Türkiye Basketbol Süper Ligi finallerinde Anadolu Efes ile Karşıyaka'yı 3-0’la geçerek kulüp tarihinin 16. lig şampiyonluğunu elde etmişti.

Lacivert-beyazlı ekiple 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşayan başantrenör, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı.