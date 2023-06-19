Anadolu Efes'te Ergin Ataman ile yollar ayrıldı
Anadolu Efes, Başantrenör Ergün Ataman ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Anadolu Efes'te beş yıllık Ergin Ataman dönemi bitti.
Anadolu Efes sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Başantrenör Ergün Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
YUNAN EKİBİYLE ANLAŞTI
Ergin Ataman Türkiye Basketbol Süper Ligi finallerinde Anadolu Efes ile Karşıyaka'yı 3-0’la geçerek kulüp tarihinin 16. lig şampiyonluğunu elde etmişti.
Lacivert-beyazlı ekiple 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşayan başantrenör, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı.
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