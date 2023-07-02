Anadolu Efes'te, Vasilije Micic ile yollar ayrıldı
Anadolu Efes, takımın yıldız ismi Vasilije Micic'le yolların ayrıldığını duyurdu. Micic, NBA ekibi Oklahoma City Thunder ile anlaştı.
Anadolu Efes, Vasilije Micic'in takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Bu bir veda değil, bir teşekkür… Sen, yaratılan bu büyük mirasın en önemli öznelerinden birisin. Karakterinle pek çok genç basketbolcunun rol modeli oldun. Yaşattıkların ve başardıkların için teşekkür ediyoruz. Sen, adımızın geçtiği her yerde anlatılan özel bir hikaye olacaksın! Thanks for everything Vasa… "
MVP SEÇİLMİŞTİ
Micic, Anadolu Efes'te 2 THY EuroLeague, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Sırp yıldız ayrıca, Final Four'da 2 kez ve EuroLeague'de 1 kez MVP seçildi.
YENİ TAKIMI
Vasilije Micic, 3 yıl 23.5 milyon dolarlık kontrat karşılığı Oklahoma City Thunder'a transfer oldu.
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