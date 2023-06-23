Anadolu Efes, kaptanı Doğuş Balbay'a veda etti

Anadolu Efes, 12 sezon boyunca formalarını giyen kaptan Doğuş Balbay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:29
Anadolu Efes, kaptanı Doğuş Balbay'a veda etti
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Anadolu Efes, kaptanı Doğuş Balbay ile vedalaştı.

Lacivert-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2011-2012 sezonu başında takımımıza katılan, aralıksız olarak 12 sezon boyunca takımımızda görev yapan ve nice başarılarımızda emeği olan kaptanımız Doğuş Balbay ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Doğuş Balbay, Anadolu Efes forması ile iki Euroleague şampiyonluğu, bir Euroleague ikinciliği, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, dört Cumhurbaşkanlığı Kupası ve üç Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Doğuş Balbay’a takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."


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