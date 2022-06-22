Anadolu Efes'ten dev transfer! Ante Zizic...

22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:43

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Anadolu Efes, 25 yaşındaki Hırvat pivot Ante Zizic'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.Pota altında son derece bitirici bir isim olan Zizic, aynı pozisyonda oynayan birçok oyuncunun aksine hareketli oyunuyla dikkat çekiyor.

Hırvatistan dışındaki ilk macerasını Darrüşafaka'da yaşayan Ante Zizic, 2016-17 sezonunda 42 maç forma giydiği Daçka'da 8.9 sayı ortalamayla oynadı.

Darrüşafaka'nın ardından 20 yaşında gittiği Cleveland Cavaliers'ın formasını 3 yıl boyunca terleten Hırvat oyuncu, rotasyonda kendisine süre bulmayı başardı ve oyununu geliştirmeye devam etti.

2015-16 sezonunda Cibona Zagreb formasıyla gösterdiği performans sonrası ABA Ligi'nde yılın gelecek vadeden oyuncusu seçilen Zizic, 1 sezon daha Avrupa'da oynadıktan sonra NBA Draftı'nda 23. sıradan Boston Celtics'e katıldı ancak Celtics, onu hiç oynatmadan Kyrie Irving takasında Cleveland Cavaliers'a gönderdi.

Cleveland'dan ayrıldıktan sonra İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e katılan Zizic, geçtiğimiz sezon gösterdiği 12.2 sayı ve 5 ribaunt istatistitkleri ile takımına önemli bir katkıda bulundu.

THY Euroleague'de toplam 3 sezon geçiren Zizic, 10.2 sayı ve 5.6 ribaunt ortalamasıyla aynı pozisyonda oynayan birçok oyuncudan iyi bir istatistik tutturdu.

Avrupa basketboluna genç yaşta giriş yapan Zizic, henüz 25 yaşında olmasına rağmen hem NBA hem de THY Euroleague tecrübesi sayesinde saha içi liderliği yapabilecek karaktere ulaştı. Yaşı halen genç olan Hırtvat yıldızın kariyer gelişimini de sürdürmesi bekleniyor.

Daha önce Darrüşafaka'da forma giyen Zizic, abisi Andrija Zizic'in de daha önceden Galatasaray forması giymesi nedeniyle İstanbul'da yabancılık çekmeyecek. Hem bu geçmiş hem de Balkan kültürünün yakınlığı sebebiyle Zizic'in İstanbul'da yabancılık çekmesi beklenmiyor.

2.10 boyu ve 121 kilo ağırlığı pota altında oldukça güçlü bir profil olan Zizic'in Anadolu Efes savunmasına ve hücumuna çeşitlilik getirmesi bekleniyor.