Anadolu Efes'ten Erten Gazi kararı

Basketbol Süper Ligi'nde 16. kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes, Erten Gazi ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 17:27
Anadolu Efes'ten Erten Gazi kararı
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Anadolu Efes, takımda üçüncü sezonunu dolduran Erten Gazi ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA

Anadolu Efes resmi sitesinden Erten Gazi'nin sözleşmesinin uzatıldığına dair açıklamada bulundu:

''Başarılı oyuncumuz Erten Gazi ile sözleşme tazeledik. Erten, 1 + 1 yıl daha formamızı terletecek.

Erten Gazi

Turkish Airlines Euroleague'de 2022-23 sezonunda Anadolu Efes forması ile 11 karşılaşmada 4:41 dakika ortalama süre alan Erten, maç başına 0,7 sayı, 0,7 ribaunt ve 0,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 28 maça çıkan başarılı oyuncumuz, maç başına 7:58 dakika süre alarak 2,5 sayı, 0,5 ribaunt ve 0,4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Erten Gazi, Anadolu Efes forması ile iki Euroleague şampiyonluğu, iki Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı.''


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