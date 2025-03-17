Anadolu Efes'ten kendi evinde 19 sayılık fark!

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında kendi evinde ağırladığı Mersinspor'u 102-83 mağlup etti.

Anadolu Efes'ten kendi evinde 19 sayılık fark!
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AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 21:52

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta kapanış maçında Mersinspor'u 102-83 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım ligdeki 16. galibiyetini elde ederken Mersinspor ise 10. kez kaybetti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

Anadolu Efes: Nwora 20, Rıdvan Öncel 5, Dozier 8, Ercan Osmani 13, Oturu 11, Larkin 15, Bryant 2, Poirier 12, Erkan Yılmaz 3, Willis 9, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı

Mersinspor: Olaseni 8, Cobbs 7, Pineiro 14, Emre Tanışan 5, Cruz 15, Efianayi 15, Kartal Özmızrak 3, Magnay 10, Canberk Kuş 6, Rafi Ömer Oralkan

1. Periyot: 22-19

Devre: 48-38

3. Periyot: 73-57

5 faulle çıkan: Dk. 37.55 Rıdvan Öncel (Anadolu Efes)


Etiketler: #anadolu efes #Mersinspor #Basketbol Süper Ligi

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