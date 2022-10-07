Anadolu Efes'ten süper başlangıç
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Kızılyıldız'ı sahasında 72-59 mağlup etti.
THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı.
Anadolu Efes, salondan 72-59 skorla galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.
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