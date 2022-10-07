Anadolu Efes'ten süper başlangıç

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Kızılyıldız'ı sahasında 72-59 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 22:26
Anadolu Efes'ten süper başlangıç
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THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı.

Anadolu Efes, salondan 72-59 skorla galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.

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