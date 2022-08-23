Anastasio Bakasetas'tan Trabzonspor'a kötü haber!

23 Ağustos 2022 Salı, 09:59

Süper Lig'deki ilk yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında alan Trabzonspor'da gözler Şampiyonlar Ligi play-off turu rövani maçına çevrildi.

Kopenhag ile yapılacak mücadele öncesi bordo-mavililere Anastasios Bakasetas'tan kötü haber geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Yunan yıldızın kasığında sorun çıktı. Yunan oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada oyundan çıkan ve dün MR'ı çekilen oyuncunun ilk raporları temiz çıkmadı. Bunun üzerine bordo-mavili oyuncu bir kez daha MR'a girdi. Trabzonsporlu futbolcunun, Kopenhag, Galatasaray ve Adana Demirspor maçlarında olmayacağı, bunun Gaziantep karşılaşmasına da sarkabileceği ifade edildi.