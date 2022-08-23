Anastasio Bakasetas'tan Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor'a Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'tan kötü haber geldi. Yunan oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 09:59
Anastasio Bakasetas'tan Trabzonspor'a kötü haber!
Abone Ol google-news

Süper Lig'deki ilk yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında alan Trabzonspor'da gözler Şampiyonlar Ligi play-off turu rövani maçına çevrildi.

Kopenhag ile yapılacak mücadele öncesi bordo-mavililere Anastasios Bakasetas'tan kötü haber geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Yunan yıldızın kasığında sorun çıktı. Yunan oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada oyundan çıkan ve dün MR'ı çekilen oyuncunun ilk raporları temiz çıkmadı. Bunun üzerine bordo-mavili oyuncu bir kez daha MR'a girdi. Trabzonsporlu futbolcunun, Kopenhag, Galatasaray ve Adana Demirspor maçlarında olmayacağı, bunun Gaziantep karşılaşmasına da sarkabileceği ifade edildi.


trabzonspor sakatlık Spor Toto Süper Lig süper lig anastasios bakasetas

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler