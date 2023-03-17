Anderlecht, Slimani ile çeyrek finali aldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Anderlecht, 1-1'in rövanşında deplasmanda Villarreal'i Islam Slimani'nin golüyle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Quique Setien'in ekibi Villarreal ile Brian Riemer'in yönetimindeki Anderlecht karşı karşıya geldi.
1-1'in rövanşında Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Anderlecht 1-0 kazanırken, galibiyet golü 73. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Anderlecht adını çeyrek finale yazdırırken, Villarreal kupaya veda etmiş oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri, 17 Mart Cuma günü belli olacak.
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