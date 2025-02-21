Anderlecht zaferi Mourinho'yu Avrupa'da zirveye çıkardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti'yle birlikte tarihe geçti.

Anderlecht zaferi Mourinho'yu Avrupa'da zirveye çıkardı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:14

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0 kazandığı ilk maçın ardından Anderlecht'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler rövanş maçında rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho tarihe geçti.

Opta verilerine göre Jose Mourinho teknik direktörlük kariyerinde 31. kez Avrupa kupalarında çift ayaklı eleme turu geçmeyi başardı.

Mourinho'nun üç Avrupa kupasında en fazla çift ayaklı eleme turu geçen teknik direktör olduğu belirtilirken zirveyi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yle paylaştığı ifade edildi.


Etiketler: #jose mourinho #uefa avrupa ligi #carlo ancelotti

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