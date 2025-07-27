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Anderson Talisca'dan Fenerbahçe kararı!

Anderson Talisca'dan Fenerbahçe kararı!

27.07.2025 22:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Anderson Talisca'dan Fenerbahçe kararı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, şu ana kadar yıldız futbolcu için kulübe ulaşan herhangi bir resmi teklif bulunmuyor.

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşamaktan memnun olan Talisca'nın önceliğinin ise Fenerbahçe'de kalmak olduğu ifade edildi.

TEDAVİ SÜRECİNDE

Öte yandan yaşadığı sakatlık sonrası bireysel program uygulanan Talisca'nın tedavi süreci devam ediyor.

Sahalara dönüşü için yaklaşık 11-12 günlük bir süre kaldığı belirtiliyor. Oyuncunun bu süreci oldukça ciddiye aldığı ve en kısa sürede takıma katılmak istediği ifade ediliyor.

23 MAÇTA 14 GOLE KATKI

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 resmi maça çıktı ve 12 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.  

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