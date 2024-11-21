Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı kulübe transfer olmaya ikna etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Al Nassr kulübü ile görüşmelerini sürdürürken, Anderson Talisca transferi için ciddi mesafe kaydetti.
FENERBAHÇE'YE İKNA OLDU
Haberde, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul ettiği ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bu transferde önemli rol oynayarak oyuncuyu ikna ettiği kaydedildi.
Fenerbahçe, Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 12 milyon Euro kazanan Talisaca'nın maliyetini düşürmek istiyor.
BİR KISMINI AL NASSR'IN ÖDEYECEĞİ FORMÜLLER
Takım içi dengeleri bozmak istemeyen sarı lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Suudi kulübünün ödeyeceği kiralama formülü için pazarlık yapıyor.
102 MAÇTA 86 GOLLÜK ETKİ
2016-2018 arasında Beşiktaş formas giyen Anderson Talisca, 8 milyon euro bonservis karşılığı transfer olduğu Al Nassr'da 102 maça çıktı ve 76 gol atıp 10 asist yaptı.
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