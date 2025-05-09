Anderson Talisca: "Tadic ile aramızda bir şey yok"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcü oyuncusu Anderson Talisca, 4-1 kazandıkları RAMS Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Anderson Talisca:
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 22:26

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, RAMS Başakşehir'i 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Talisca, "Bizim için pozitif bir maç oldu. İyi bir maç çıkardık. Hocamızın stratejilerini iyi bir şekilde yansıttık. Verilmeyen penaltı pozisyonlarımız vardı ama biz ona rağmen goller attık." ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic ile maç sırasında yaşadıkları tartışmayla ilgili olarak gelen soruya Talisca, "Maç içinde bunlar olabiliyor. Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda." cevabını verdi.


Etiketler: #anderson talisca #Dusan Tadic #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig
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