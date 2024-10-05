Andre Ayew'in yeni takımı belli oldu
2018 - 2019 sezonunda ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew, yeniden Le Havre takımına imza attı.
Ülkemizde Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew'in yeni takımı belli oldu.
Geçen sezon Le Havre'de yarım dönem oynayıp boşta kalan Ayew, yeniden aynı takıma imza attı.
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı oyuncu, 38 maçta 5 gol 2 asist yapmıştı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Fransız ekibinde 20 maçta forma giyen Ayew, 6 gollük bir performans sergilemişti.
Etiketler: #Andre Ayew #Le Havre #fenerbahçe
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