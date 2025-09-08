Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ardından kalesini Andre Onana'ya transfer etmeye hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Onana, Trabzonspor'a transferi için bu hafta Türkiye'ye gelecek. Peki, Andre Onana kimdir? Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana kaç yaşında, nereli? Andre Onana hangi takımlarda oynadı?

ANDRE ONANA KİMDİR?

André Onana, 2 Nisan 1996 yılında Nkol Ngok'ta dünyaya geldi. kaleci pozisyonunda görev yapan Kamerunlu mîlli futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'ta forma giymektedir.

ANDRE ONANA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Nkol Ngok'ta doğan Onana, futbola Samuel Eto'o Akademisi'nde başladıktan sonra 2010 yılında Barcelona'ya katıldı. Onana, reşit olmadığı için 2012 yılında bir sezonluğuna UE Cornellà'nın genç takımına kiralık olarak gitmek zorunda kaldı ve bir sezon daha UD Vista Alegre'nin A takımına kiralandı.

Ocak 2015'in başlarında, Temmuz ayında Hollanda kulübü Ajax'a katılacağı açıklandı. Transfer tarihi öne çekildi ve Şubat 2015'te Eerste Divisie'de Jong Ajax için ilk maçına çıktı. Mayıs 2017'de Ajax ile 2021 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Mart 2019'da, Haziran 2022'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme daha imzaladı. Kasım 2019'da İngiltere'de Premier Lig'de oynamakla ilgilendiğini söyledi.

Şubat 2021'de Onana, yasaklı bir madde olan Furosemid testinin pozitif çıkmasının ardından UEFA tarafından 12 ay futboldan men edildi. Ajax, Onana'nın yanlışlıkla eşinin ilacını aldığını ve karara itiraz edeceklerini söyledi. Men cezası Haziran ayında Spor Tahkim Mahkemesi tarafından dokuz aya indirildi.

Ocak 2022'de İtalyan kulübü Inter Milan'a transferi gündeme geldi. Mayıs 2022'de Ajax'tan ayrıldığını açıkladı. Ajax'ta yedi buçuk yıl geçiren Onana, görev yaptığı süre boyunca tüm müsabakalarda 214 maça çıktı.

1 Temmuz 2022 tarihinde Inter Milan, Onana'nın beş yıllık bir sözleşmeye imza attığını resmen doğruladı.

ANDRE ONANA'NIN KARİYER BAŞARILARI

Ajax

Eredivisie: 2018-19, 2020-21, 2021-22

KNVB Beker: 2018-19, 2020-21

Johan Cruyff Shield: 2019

UEFA Avrupa Ligi ikincisi: 2016-17

Inter

Coppa Italia: 2022-23

Supercoppa Italiana: 2022

UEFA Şampiyonlar Ligi ikincisi: 2023

Bireysel