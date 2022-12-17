Andre-Pierre Gignac: 'Fransızım ama Messi kazansın'

Fransız forvet Andre-Pierre Gignac, Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasını istediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 17:43
Andre-Pierre Gignac: 'Fransızım ama Messi kazansın'
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Fransız forvet Andre-Pierre Gignac, Dünya Kupası finalindeki Arjantin - Fransa karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Gignac, Lionel Messi'nin kupayı kazanmasını istediğini söyledi. Kariyerine Meksika ekibi Tigres'te devam eden Gignac, açıklamasında, "Ben Fransızım ama Lionel Messi'nin kupayı kazanmasını istiyorum. Çünkü kariyeri boyunca yaptıklarıyla bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'nin takıma liderlik ettiğini ve iyi bir turnuva geçirdiğini dile getiren 37 yaşındaki oyuncu, "Onun davranışları, lider davranışı" diye konuştu.


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