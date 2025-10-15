Andrea Pinamonti'den Mauro Icardi sözleri: 'Saha içinde ve saha dışında...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025 14:08:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki İtalyan oyuncu Andrea Pinamonti, Galatasaray'ın Arjantinli forvet Mauro Icardi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sadece sahadaki performansıyla değil, insan ilişkileri ile de dikkat çekiyor.

Sassuolo'nun İtalyan forveti Andrea Pinamonti, Icardi ile ilgili yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan 26 yaşındaki golcü, kariyerinin henüz başındayken Inter'de birlikte forma giydiği Mauro Icardi'nin kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

"BENİ YANINA ALDI VE ANTRENMANLARA GÖTÜRDÜ"

Futbolculuk kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı zorluklara değinen Pinamonti, Icardi'nin kendisine hem maddi hem de manevi destek sağladığını belirtti:

"Icardi saha içinde ve saha dışında benim için çok şey yaptı. 18 yaşında pansiyondan ayrıldıktan sonra ev arıyordum. Beni yanına aldı ve henüz ehliyetim olmadığı için antrenmanlara götürdü. İyi kalpli, cömert bir adam."

