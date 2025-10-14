Galatasaray'ın eski yöneticinden Icardi açıklaması! 'Yeni sözleşme bugünün konusu değil...'

Galatasaray eski yöneticisi Cem Kınay, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kınay, "Bunu bir tahmin ya da temenni olarak söylemiyorum. Söylediğimi somut bir bilgiye dayanıyor. Icardi, futbol kariyerinin sonuna kadar Galatasaray'da oynamak istiyor." dedi.

Sözlerine devam eden Cem Kınay, "Bunu Dursun Başkan ve Okan Hocaya da söyledi. Icardi daha 32 yaşında ve bu çağda 32 yaş futbol için ideal bir seviye. Yaşlı diyemezsiniz. Icardi en az 6 yıl daha oynar ve bu yılların tamamını Galatasaray'da geçirmeye kararlı." sözlerini sarf etti.

Cem Kınay, son olarak "Yeni sözleşme bugünün konusu değil, buna gelecek günlerde karar verilir; ama Icardi kalmak istiyor. Yönetim de Icardi'nin Galatasaray'da devam etmek istiyor" dedi.

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Mauro Icardi, 5 kez gol sevinci yaşadı.