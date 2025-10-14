Galatasaray'da 'Barış Alper Yılmaz krizi' sonlandı: Sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile imzaladığı yeni sözleşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre Barış, ek ödemelerle birlikte Galatasaray'dan 6 milyon Euro ücret kazanacak.

Yaz transfer döneminde NEOM kulübünden gelen teklifle birlikte yaşanan krizin ardından Galatasaray Barış Alper'i satmama kararı alarak takımda tuttu. Sarı-kırmızılıların oyuncuya yeni bir sözleşme verdiği aktarılırken anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesi şu maddeleri içeriyor:

Garanti ücret: 3 milyon Euro

Sadakat bonusu: 500 bin Euro

20 maç oynaması halinde: 2 milyon Euro

20+ gol katkısı yaparsa: 500 bin Euro

Bu anlaşmayla birlikte Barış Alper, Galatasaray kadrosundaki en yüksek maaşlı yerli futbolculardan biri haline geldi.

"TAVRIMIZI KOYDUK, HAKKIMIZI ALDIK"

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, yaptığı açıklamada, "Tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık" ifadelerini kullandı.

NEOM TEKLİFİ KRİZ YARATMIŞTI

Yeni sözleşmeden önce Barış Alper Yılmaz'a, Suudi Arabistan ekibi NEOM FC tarafından ciddi bir transfer teklifi yapıldı. NEOM'un, oyuncu için yaklaşık 40 milyon Euro bonservis ve yıllık 10 milyon Euro maaş önerdiği iddia edildi.

Galatasaray yönetimi, bu astronomik teklife rağmen transferi kesin bir dille reddetti.