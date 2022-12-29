Andrea Pirlo: 'Bu sefer iyi oynayıp kazandık'
Fatih Karagümrük'ün teknik patronu Andrea Pirlo, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Pirlo, 'Bu sefer iyi oynayıp kazandık' dedi.
VaVaCars Fatih Karagümrük'in İtalyan hocası Andrea Pirlo, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Galibiyetle ilgili yorumunda Pirlo, "Bu çok iyi oldu. Değişen bir havaya sahiptik. Bunu taçlandırmak adına güzel bir galibiyet. Son dönemde iyi oynadığımız maçlar vardı ama sonucu alamıyorduk. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlara bunu söyledim." değerlendirmesini yaptı.
Maça çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Pirlo, "Her maça olduğu gibi, bu maça da çok iyi hazırlandık. Kompakt oynamayı hedefledik. Kaliteli oyuncular da biraz devreye girince harika bir galibiyet aldık." açıklamasını yaptı.
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