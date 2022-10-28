Andrea Pirlo: 'Galatasaray'a karşı zor'
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray maçı sonrası konuştu.
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Pirlo "Zor bir maçtı, kırmızıdan sonrası çok daha zor oldu. İlk 30 dakika iyiydik. Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti ve bizim adımıza iyice zorlaştı." dedi.
Takım olarak hedefleriyle ilgili konuşan İtalyan teknik adam "İyi sonuçlar almak en büyük hedefimizdi. Kırmızıdan sonra da skoru bulabilirdik ama 10 kişi, Galatasaray'a karşı zor oluyor. Aradan önce kalan maçları kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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