Andrea Pirlo: 'Ligin bitmediğini anlamamız gerekiyor'

Yayınlanma: 23.05.2023 - 00:05

Güncelleme: 23.05.2023 - 00:05

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, maçın ardından şu sözleri kaydetti:

"Kötü bir maç kaybettik. Böyle oynarsanız zaten kaybedersiniz. Rakibe bazı pozisyonlarda çok açık verdik. Hediye ettiğimiz goller oldu. Böyle oynarsanız sonuç böyle olur. Ligin bitmediğini anlayamadık. Bunu da anlamak gerekiyor. Oyuncuların da herkesin bunu anlaması gerekiyor. Çok kötü bir maç oynadık ve kaybettik."