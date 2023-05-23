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Andrea Pirlo: 'Ligin bitmediğini anlamamız gerekiyor'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig'in bitmediğini oyuncuların ve herkesin anlaması gerektiğini belirterek, "kötü bir maç oynadık ve kaybettik" dedi.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 00:05
Andrea Pirlo: 'Ligin bitmediğini anlamamız gerekiyor'
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu.

 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, maçın ardından şu sözleri kaydetti:

 "Kötü bir maç kaybettik. Böyle oynarsanız zaten kaybedersiniz. Rakibe bazı pozisyonlarda çok açık verdik. Hediye ettiğimiz goller oldu. Böyle oynarsanız sonuç böyle olur. Ligin bitmediğini anlayamadık. Bunu da anlamak gerekiyor. Oyuncuların da herkesin bunu anlaması gerekiyor. Çok kötü bir maç oynadık ve kaybettik."


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