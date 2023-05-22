Trabzonspor farklı kazandı! Trabzonspor 4 - 1 Fatih Karagümrük (Maç sonucu)

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:11

Güncelleme: 22.05.2023 - 22:06

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Mücadele 4-1 Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Bordo mavililerin golleri; 8. dakika Marc Bartra, 20. dakika Batuhan Şen (KK) ve 35 ile 51. dakikada Trezeguet'ten geldi. Karagümrük adına ise tek golü Mbaye Diagne kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 51'e yükselterek 6. sıraya çıktı. Fatih Karagümrük ise 44 puan ile 9. sırada kaldı.

Nenad Bjelica, Trabzonspor ile çıktığı 5. Süper Lig maçında 2. galibiyetini aldı.

Trezeguet

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 4 - 1 Fatih Karagümrük

Karşılaşmada son düdük çaldı!

94' Karagümrük'te Salih Dursun kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

93' Çıkarken kaptırılan topla Ozdoev arka direğe iyi ortaladı. Diagne'nun vuruşunu Uğurcan çıkardı.

91' Bakasetas'ın sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Batuhan'da kaldı.

87' Orta alanda Serkan Asan, Salih Dursun'a faul yaptı. Pozisyon sonrasında sarı kart gördü.

84' Trezeguet'in soldan vuruşu üstten auta gitti.

81' Colley, sağdan ceza sahasına ortaladı. Arif Boşluk araya girdi.

79' Umut Bozok, savunma arkasına sarkan Trezeguet'i düşündü ama top hızlı, aut.

78' Ebrima Colley, sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Savunma araya girdi. Karagümrüklü futbolcular penaltı beklese de hakem oyunu sürdürdü.

74' Levent Mercan'ın arka direğe gönderdiği topu Arif kornere çeldi.

73' Visca'nın pasında yine Trezeguet karşı karşıya kaldı. Yine Batuhan'ı geçemedi.

72 'KAÇTI! Trabzonspor'da Trezeguet, karşı karşı pozisyonda Batuhan'ı geçemedi.

71' Salih Dursun'un sağdan ceza sahasına gönderdiği top doğrudan kaleci Uğurcan'a gitti.

70' Arif, savunma arkasına sarkan Gomez'i düşündü ama top hızlı.

67' Edin Visca'nın arka direğe gönderdiği top doğrudan auta gitti.

65' Abdülkadir'in pasında Gomez çaprazdan şansını denedi ama top yan filelere gitti.

61' GOL İPTAL! Abdülkadir'in attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

60' Pozisyon VAR'dan inceleniyor.

59' Larsen'in arka direğe gönderdiği topa çok iyi yükselen Abdülkadir harika kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

58' GOL! Abdülkadir Ömür'ün golüyle fark 4'e çıktı.

52' Gomez'in pasında yay üzerinde topla buluşan Abdülkadir, yanındaki Trezeguet'e bıraktı. Onun düzgün vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluştu.

51' GOL! Trabzonspor, Trezeguet'in golüyle farkı 3'e çıkardı.

51' KAÇTI! Trezeguet'in pasında Abdülkadir Ömür çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Batuhan gole izin vermedi.

49' Saba Lobzhanidze'nin iyi pasında Borini, kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunu yaptı. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

48' Orta alanda Bertolacci, Trezeguet'i düşürdü. Faul.

47' Arif Boşluk'un soldan ön direğe çevirdiği topu Batuhan kontrol etti.

Mücadelede ikinci yarı başladı.

45+5' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi!

38' Bertolacci, orta alanda Siopis'i düşürdü. Top Trabzonspor'da.

37' Fatih Karagümrük, yediği golün şokunu atlatamadı. Orta alanda top kayıpları oluyor.

36' HARİKA GOL Abdülkadir Ömür'ün pasında sol çaprazda topu alan Trezeguet, ceza sahası dışından harika bir vuruş yaptı. Top uzak köşeden ağlarla buluştu.

35' GOL! Trabzonspor, Trezeguet'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

33' Saba Lobzhanidze'nin ceza sahasına kestiği topa Borini kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.

30' Saba Lobzhanidze, sağdan ceza sahasına girmek isterken Abdülkadir Ömür araya girdi. Savunmadan seken top Uğurcan'da kaldı.

29' Savunma arkasına atılan topa Gomez hareketlendi ama Batuhan kalesini zamanında terk etti ve tehlikeyi savuşturdu.

28' Saba Lobzhanidze, sağdan son çizgiye inip ceza sahasına girmek istedi ama Arif Boşluk kademeye girdi.

25' Andrea Bertolacci ve Abdulkadir Ömür yerde kaldı. Sağlık ekibi oyun alanına geldi.

24' Borini'nin yay üzerinden yaptığı vuruş Hüseyin'den döndü!

22' Visca'nın savunma arkasına gönderdiği topta Abdülkadir Ömür için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

21' Maxi Gomez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa dar açıdan Trezeguet vurdu. Batuhan'ın hatası sonrası top ağlara gitti.

20' GOL Trabzonspor, Trezeguet ile 2-1 öne geçti.

19' Fatih Karagümrük, maçtaki ilk şutunda golü buldu.

18' Maçta tempo bir hayli düşük. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.

17' Anastasios Bakasetas'ın yerden içeriye doğru gönderdiği topu Bertolacci karşıladı.

14' GOL Karagümrük, Diagne'nin golüyle eşitliği yakaladı.

11' Trabzonspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu Visca ortaladı. Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.

10' Edin Visca'nın pasında son çizgiye inen Arif Boşluk'un ortası savunmadan döndü.

10' Edin Visca'nın pasında son çizgiye inen Arif Boşluk'un ortası savunmadna döndü.

9' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Arif Boşluk ortaladı. Karambolde iyi yer tutan Bartra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

8' GOL! Trabzonspor, Bartra ile 1-0 öne geçti.

6' Arif Boşluk, soldan ceza sahasına göndermek istedi ama savunma araya girdi. Korner.

3' Mbaye Diagne'nin savunma arkasına tek topu Trabzonspor defansından döndü.

2' Maximiliano Gomez'in ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı!

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Bruno, Levent, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Saba, Diagne.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı bulunuyor. Denswil'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Karagümrük'te ise cezalı olan Baniya, sakat olan Ricci, Efe Mızrakçı ve Emir Tintiş Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

8. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor ile Karagümrük Süper Lig'de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi.

Trabzonspor bu karşılaşmaların 5'indan galibiyet çıkarırken Karagümrük ise 1 kez 3 puan almayı başardı, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 11 gol kaydederken Karagümrük 6 golle rakibine cevap verdi.

BJELICA İKİNCİ GALİBİYETİN PEŞİNDE

Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica, takımının başında çıktığı ikinci iç saha maçında galibiyet hedefliyor.

Hırvat teknik adam bugüne kadar 4 Süper Lig maçında Trabzonspor'un başında sahaya çıkarken deplasmanda oynanan 3 maçta galibiyet elde edememişti. Bjelica Trabzonspor'un başında Şenol Güneş Kompleksi'nde çıktığı ilk maçta Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmişti.