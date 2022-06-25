Andrea Pirlo, Matteo Ricci'yi Karagümrük'ü istiyor

25 Haziran 2022 Cumartesi, 15:57

Teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük transfer çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan basını, Karagümrük'ün İtalya Ligi'nden transfer yapmak istediğini öne sürdü. İstanbul ekibi buna göre Frosinone'den orta saha oyuncusu Matteo Ricci için görüşmelere başladı.

500 BİN EURO'YA SERBEST KALABİLİYOR

Linchiesta sitesinin haberine göre; 28 yaşındaki futbolcuya Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo çok yakından ilgi gösteriyor. Haberde, 500 bin Euro serbest kalma maddesi bulunan futbolcu için görüşmeler bu hafta da devam ettiği belirtildi. Karagümrük'ün oyuncuyu kiralama şansı bulunuyor.

Ricci, geçen sezon Serie B ekibinde 31 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.



