Andrea Pirlo, Matteo Ricci'yi Karagümrük'ü istiyor
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Frosinone'den Matteo Ricci'yi gündemine aldı. Transferle ilgili ayrıntıları yazan İtalyan basını, Ricci'nin 500 bin Euro serbest kalma maddesi bulunduğunu belirtti.
Teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük transfer çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan basını, Karagümrük'ün İtalya Ligi'nden transfer yapmak istediğini öne sürdü. İstanbul ekibi buna göre Frosinone'den orta saha oyuncusu Matteo Ricci için görüşmelere başladı.
500 BİN EURO'YA SERBEST KALABİLİYOR
Linchiesta sitesinin haberine göre; 28 yaşındaki futbolcuya Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo çok yakından ilgi gösteriyor. Haberde, 500 bin Euro serbest kalma maddesi bulunan futbolcu için görüşmeler bu hafta da devam ettiği belirtildi. Karagümrük'ün oyuncuyu kiralama şansı bulunuyor.
Ricci, geçen sezon Serie B ekibinde 31 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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