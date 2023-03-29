Andrea Pirlo'dan Beşiktaş iddialarına yanıt

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:29

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 16:35

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pirlo, ligde oynayacakları İstanbulspor karşılaşması için, "Önemli bir maç olacak. Ligde kalmak isteyen bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de iyi bir dönemden geçiyoruz. 10 maçtır kaybetmiyoruz. İyi bir şekilde hazırlanmak ve maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Andrea Pirlo

BEŞİKTAŞ İDDİALARINA CEVAP

İtalyan teknik direktör, ülkesinin basınında Beşiktaş'tan bir başkan adayı ile görüştüğü yönünde çıkan haberler için, "Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Sadece bu seneyi daha iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Sadece buna odaklandım" cevabını verdi.

Pirlo, yeni sözleşme konusunda gelen soru karşısında, "Başkanla bir görüşme yaptık, bu konu da geçti. Dediğim gibi şu an da sadece bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye odaklandım" diye konuştu.

"HÜKMEN MAĞLUP" YANITI

Andrea Pirlo, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili alınan kararın sorulması üzerine, "Oyun başlarken bir kural var, buna uyulması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar gündeme getirmek çok doğru olmayabilir. Artık bu konuda karar almak çok kolay değil" cevabını verdi.