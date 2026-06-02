Cumhuriyet Gazetesi Logo
Andreeva ve Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde

Andreeva ve Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde

2.06.2026 16:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Andreeva ve Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde

Fransa Açık'ta (Roland Garros), Rus Mirra Andreeva ve Ukraynalı Marta Kostyuk yarı finale çıktı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva ve Ukraynalı Marta Kostyuk yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Andreeva, Rumen Sorana Cirstea'yı (18) 56 dakika süren maçta 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Andreeva, 2024'ün ardından Fransa Açık'ta ikinci kez yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Ukraynalı tenisçilerin karşılaştığı mücadelede ise Marta Kostyuk (15), Elina Svitolina'yı (7) bir saat 49 dakika sonunda 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) mağlup etti ve yarı finalde Andreeva'nın rakibi oldu.

İlgili Konular: #tenis #roland garros #Marta Kostyuk