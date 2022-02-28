Andriy Shevchenko: "Ukrayna'daki savaşı durdurun!"
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen savaş karşıtı gösteriye ailesiyle birlikte katılan Ukrayna'nın efsane oyuncusu ve eski teknik direktörü Shevchenko, "Halkım ve ailem tehlikede. Ukrayna ve nüfusu barış ve toprak bütünlüğü istiyor. Biz sadece barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Savaş cevap değildir" açıklamasını yaptı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dünyaca ünlü eski futbolcu Andriy Shevchenko da tepki gösterdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen savaş karşıtı gösteriye Ukraynalı Shevchenko da ailesiyle birlikte katıldı.
Ülkesinde yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından da ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Shevchenko, "Ukrayna'daki savaşı durdurun!" ifadelerini kullandı.
Ünlü isim, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda da, "Halkım ve ailem tehlikede. Ukrayna ve nüfusu barış ve toprak bütünlüğü istiyor. Biz sadece barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Savaş cevap değildir" şeklinde ifade kullanmıştı.
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