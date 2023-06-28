Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:17

Güncelleme: 28.06.2023 - 10:17

Angelino kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mevkiide oynuyor ve hangi takımlarda futbol oynadı sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, Angelino kimdir, nereli, kaç yaşında? Angelino hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Angelino hakkında merak edilenler...

ANGELİNO KİMDİR?

Angelino, 4 Ocak 1997 yılında İspanya'nın Galiçya eyaletine bağlı Coristanco'da doğdu. Galiçya, Carballo'daki EF Luis Calvo Sanz'da( Bergantiños FC'nin altyapı takımı) futbola başladıktan sonra, 2007'de 10 yaşında iken Deportivo La Coruña'nın altyapı takımına katıldı ve burada 6 yıl geçirdi.

8 Temmuz 2012'de Angeliño, Manchester City ile bir sonraki yılın Ocak ayında geçerli olmak üzere dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Başlangıçta 18 yaş altı takımlarda yer alan oyuncu, düzenli olarak yedeklerde de yer aldı.

30 Ocak 2016'da Angeliño, FA Cup'ta Aston Villa karşısında Gaël Clichy'nin yerine 81. dakikada oyuna girdi. Deplasmanda 4-0 galibiyetle sonuçlanan karşılaşma ile birlikte Angeliño ilk profesyonel maçına çıkmış oldu.

Angeliño, 2015 yılında kiralık olarak New York City'e imza attı. Angeliño, kulüpteki ilk profesyonel maçına 12 Temmuz 2015'te Toronto ile 4-4 berabere kaldı. 46. ??dakikada Kwame Watson-Siriboe yerine oyuna girdi ve maçın ikinci yarısının tamamında oynadı.

4 Temmuz 2017'de Angeliño, önümüzdeki sezon için NAC Breda'ya kiralık verildi. Sezon boyunca, üç gol atıp yedi asist yaparken dört Ayın Çaylağı ödülü kazandı.

Eredivisie'deki etkileyici ilk sezonunun ardından Angeliño, 15 Haziran 2018'de PSV Eindhoven ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Sezon sonunda Eredivisie Sezonun Takımına seçildi ve Sezonun Yeteneği seçildi.

Manchester City, sözleşmesindeki geri satın alma maddesini kullanarak, 3 Temmuz 2019'da Angeliño ile yeniden sözleşme imzaladı. Angeliño, 21 Eylül'de 2019–20 Premier Lig sezonunda ilk maçına çıktı ve Etihad'da Watford'u 8-0'lık bir skorla yendikleri maçta Benjamin Mendy'nin yerine devre arasında oyuna dahil oldu.

31 Ocak 2020'de Manchester City ile 12 maça çıkan Angeliño, sezon sonuna kadar Alman Bundesliga kulübü RB Leipzig'e kiralık verildi.

12 Şubat 2021'de RB Leipzig, 18 milyon Euro transfer ücreti ile Angeliño'nun bonservisini alarak 4 yıllık bir anlaşma yaptı. RB Leipzig, Ağustos 2022'de TSG 1899 Hoffenheim'dan sol bek David Raum ile sözleşme imzaladıktan sonra Angeliño, bir yıllığına satın alma seçeneğiyle kiralık olarak Hoffenheim'a transfer oldu.

ANGELİNO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2014-2018 Manchester City FC

2015 New York City (kiralık)

2017 Girona FC (kiralık)

2017 RCD Mallorca (kiralık)

2017-2017 NAC Breda (kiralık)

2018-2019 PSV

2019-2021 Manchester City FC

2020-2021 RB Leipzig (kiralık)

2021- RB Leipzig

2022- TSG 1899 Hoffenheim (kiralık)





ANGELİNO BAŞARILARI

Manchester City

FA Community Shield: 2019

RB Leipzig

DFB-Pokal: 2021-22

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