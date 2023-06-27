Yayınlanma: 27.06.2023 - 23:36

Güncelleme: 27.06.2023 - 23:36

Robert Oppenheimer; Cillian Murphy'nin başrolde olduğu Christopher Nolan imzalı Oppenheimer dizisine konu olan isim. Yurttaşlar, Robert Oppenheimer'ın kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer neyin mucidi?

ROBERT OPPENHEİMER KİMDİR?

Julius Robert Oppenheimer 22 Nisan 1904 doğumlu bilim ve teknoloji dünyasında "ilk nükleer bombanın babası" olarak anılan, Manhattan Projesi başkanlığını yapmış Amerikalı fizikçi ve üniversite profesörü.

II. Dünya Savaşı döneminde, Los Alamos Laboratuvarı'nın, sonrasında ise ilk nükleer silahları geliştiren gizli Manhattan Projesi’nin başkanlığını yaptı. İlk atom bombası testi 16 Temmuz 1945'te New Mexico'daki Trinity tesislerinde başarıyla patlatıldı. Bhagavat Gita'dan bahsederken "Şimdi de ben dünyaların yok edicisi oldum," sözü çok dikkat çekti. Ağustos 1945'te yarattıkları nükleer silahlar ilk kez Hiroşima ve Nagazaki'de kullanıldı.

Savaş sona erdikten sonra Oppenheimer, yeni oluşturulan ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nun etkili Genel Danışma Komitesi'nin başkanı oldu. Bu pozisyonu, nükleer silahların yayılmasını önlemek, nükleer enerjinin uluslararası kontrolü ve Sovyetler Birliği ile nükleer silahlanma yarışında lobi yapmak için kullandı.

1965'in sonlarında Oppenheimer'a gırtlak kanseri teşhisi kondu. Sonuçsuz bir ameliyattan sonra, 1966'nın sonlarında başarısız radyasyon tedavisi ve kemoterapi gördü. 15 Şubat 1967'de komaya girdi ve 18 Şubat'ta 62 yaşında Princeton, New Jersey'deki evinde öldü. Bir hafta sonra Princeton Üniversitesi kampüsündeki Alexander Hall'da bir anma töreni düzenlendi.

OPPENHEIMER NEYİN MUCİDİ?

İkinci Dünya Savaşı sırasında, ülkesi için savaşı lehine çevirmek isteyen bilim insanı ve fizikçi Oppenheimer, nükleer silah yaratmakla görevlendirildi. "Atom bombasının babası" olarak bilinen Julius Robert Oppenheimer, olağanüstü zeki bir teorik fizikçiydi. Atom bombasının mucidi olarak bilinse de bu silahların üretilip kullanılmasına karşı çıktı.