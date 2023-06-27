Uğur Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur Bilgin'in nişanlısı kimdir? Uğru Bilgin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 27.06.2023 - 17:38

Güncelleme: 27.06.2023 - 17:38

Uğur Bilgin'den güzel haber geldi. 42 yaşındaki ünlü oyuncu uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı ile evliliğe ilk adımını atarak nişanlandığını duyurdu. Uğur Bilgin hakkında aramalar hız kazanırken, Uğur Bilgin'in kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu, nişanlısının kim olduğu, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Uğur Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur Bilgin nişanlısı kimdir? Uğru Bilgin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Uğur Bilgin hakkında merak edilenler...

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

Uğur Bilgin, 24 Temmuz 1980 yılında Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu’na katıldı. Tiyatro üzerine eğitim görmek isteyen Uğur Bilgin, ailesi izin vermediği için okulu bitince 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girdi ve buradan da başarılı şekilde mezun oldu. Burada Onur Buldu'yla sınıf arkadaşıydı.

BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde yer alan oyuncu, aynı zamanda Sinan Çetin yönetimindeki Kağıt adlı sinema filminde de rol aldı. Bunun yanı sıra günlük yaşantıdaki her çeşit konuyu alarak komediye çeviren Güldür Güldür adlı Show programında da yer alan Uğur Bilgin; Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Özge Borak, Aylin Kontente gibi oldukça başarılı isimlerle sahne aldı.

Yılmaz Aslantürk’ün Otisabi adlı çizgi romanından uyarlanan ve 2013 yılında “Otisabi” dizi filmi önce Uğur Bilgin’in başrolde olduğu bir kadro ile çekmeye başladıktan sonra kadro değiştirildi ve Tim Seyfi’nin başrolde olduğu bir kadro ile film çekildi. Filmin kadrosunda¸ Ali Erkazan, Atilla Pekdemir, Özgür Emre Yıldırım gibi oyuncular vardır. Dizi; “Sinema TV” ekranlarında 13 dakikalık 13 bölüm olarak oynadı. 2016 yılı 16 Ocak'ta vizyona giren “Dedemin Fişi” adlı komedi sinema filminde Özge Borak, Alper Kul, Doğa Rutkay, İrem Sak, Ali Sunal, Erdem Yener, Onur Atilla, Şükran Ovalı, Meltem Yılmazkaya, Özlem Tokaslan, Ayşen Gruda ve Zeynep Kankonde rol alırken, Uğur Bilgin de bu filmde oynamıştır.

UĞUR BİLGİN NİŞANLANDI MI?

Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'da yer alan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı. Nişan töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, bugünün tarihini attı.

UĞUR BİLGİN'İN NİŞANLISI İREM USLU KİMDİR?

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Mesut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

UĞUR BİLGİN HANGİ DİZİ VE FİLMDE OYNADI?

Diziler

Boynu Bükükler (2014) - Müfettiş

Otisabi (2013) - Otisabi

Güldür Güldür (2013-günümüz) - Mesut

Aşağı Yukarı Yemişlililer (2011) - Hayri

Arka Sıradakiler (4. sezon; 2010)

Benim Annem Bir Melek (64. bölüm, 2010)

Avrupa Yakası (117, 181. bölüm, 2007, 2009)

Filmler