Angers - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Angers ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 09:08
Angers - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ligue 1'de 9. hafta heyecanı başlıyor.

Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, Angers deplasmanına konuk oluyor. Stade Raymond-Kopa'da oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

ANGERS - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı beIN Sports 5 kanalı naklen yayımlayacak.

Marsilya ligin 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rennes ile 1-1 berabere kalmıştı.

Angers ise deplasmanda karşılaştığı Nice'i 1-0 mağlup etmişti.


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