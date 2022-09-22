Ligue 1'de ayın oyuncusu belli oldu!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) ağustos ayının oyuncusu Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar seçildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 22:01
Ligue 1'de ayın oyuncusu belli oldu!
Abone Ol google-news

Ligue 1'de ayın oyuncusu Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar oldu.

Brezilyalı yıldız, Fransız devinde geçen sezon gösterdiği performansla birçok kez eleştirilerin odağında yer almıştı.

Bu sezon harika bir performans gösteren başarılı oyuncu, ligde oynadığı son 5 maçta 7 gol ve 6 asist yapma başarısı göstererek iyi bir performans ortaya koydu.

Neymar ayrıca, ligde çıktığı toplam 8 maçta 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.


Ligue 1 paris saint-germain neymar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler