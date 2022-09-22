Ligue 1'de ayın oyuncusu belli oldu!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) ağustos ayının oyuncusu Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar seçildi.
Ligue 1'de ayın oyuncusu Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar oldu.
Brezilyalı yıldız, Fransız devinde geçen sezon gösterdiği performansla birçok kez eleştirilerin odağında yer almıştı.
Bu sezon harika bir performans gösteren başarılı oyuncu, ligde oynadığı son 5 maçta 7 gol ve 6 asist yapma başarısı göstererek iyi bir performans ortaya koydu.
Neymar ayrıca, ligde çıktığı toplam 8 maçta 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.
Video Haberler
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
- Kaz dağları ve Madra Dağı'nın kültür envanteri artış var
- Her yaşa 1 enstrüman sığdırdı
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- 5 isim için yeniden harekete geçildi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Dolarda yeni zirve!
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu