Ligue 1'de Montpellier, Strasbourg'u 2 golle geçti!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Montpellier, kendi sahasında ağırladığı Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 8. haftasında Montpellier ile Strasbourg karşı karşıya geldi.
Mosson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Montpellier 2-1 kazanırken goller; 17. dakikada Arnaud Nordin ve 90+5'te Teji Savanier'den geldi. Konuk ekip Strasbourg'un tek golü ise 85'te Habibou Diallo'dan geldi.
Bu sonuçla beraber Montepellier puanını 12'ye yükseltirken, Strasbourg 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Montpellier deplasmanda Toulouse ile karşılaşırken, Strasbourg evinde Rennes'i ağırlayacak.
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