Ligue 1'de Montpellier, Strasbourg'u 2 golle geçti!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Montpellier, kendi sahasında ağırladığı Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 20:40
Ligue 1'de Montpellier, Strasbourg'u 2 golle geçti!
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Ligue 1'in 8. haftasında Montpellier ile Strasbourg karşı karşıya geldi.

Mosson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Montpellier 2-1 kazanırken goller; 17. dakikada Arnaud Nordin ve 90+5'te Teji Savanier'den geldi. Konuk ekip Strasbourg'un tek golü ise 85'te Habibou Diallo'dan geldi.

Bu sonuçla beraber Montepellier puanını 12'ye yükseltirken, Strasbourg 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Montpellier deplasmanda Toulouse ile karşılaşırken, Strasbourg evinde Rennes'i ağırlayacak.


Ligue 1 Montpellier Strasbourg

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