Ankara derbisinde gülen taraf Gençlerbirliği oldu!

Başkent derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve 8 maç sonra derbide gülen taraf oldu.

Ankara derbisinde gülen taraf Gençlerbirliği oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 21:13

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahigi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 63. dakikada Alperen Babacan kaydetti.

Ankaragücü'ne karşı 7 maç sonra gol atan ve 8 maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 18'e çıkardı.

MKE Ankaragücü ise ligde oynadığı son 3 maçta 2. kez yenilerek 19 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.


Etiketler: #Gençlerbirliği #MKE Ankaragücü #Trendyol 1. Lig
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler