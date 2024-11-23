Ankara derbisinde gülen taraf Gençlerbirliği oldu!
Başkent derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve 8 maç sonra derbide gülen taraf oldu.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahigi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 63. dakikada Alperen Babacan kaydetti.
Ankaragücü'ne karşı 7 maç sonra gol atan ve 8 maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 18'e çıkardı.
MKE Ankaragücü ise ligde oynadığı son 3 maçta 2. kez yenilerek 19 puanda kaldı.
Gençlerbirliği, gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Gençlerbirliği #MKE Ankaragücü #Trendyol 1. Lig
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