Ankara Keçiörengücü, Uğur Kaan Yıldız'ı transfer etti

Ankara Keçiörengücü, Uğur Kaan Yıldız'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 20:47
Ankara Keçiörengücü, Uğur Kaan Yıldız'ı transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü son olarak Göztepe forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Uğur Kaan Yıldız ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.


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