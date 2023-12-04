Ankara Keçiörengücü'nde Serhat Gülpınar dönemi bitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:50
Ankara Keçiörengücü'nde Serhat Gülpınar dönemi bitti
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Ankara Keçiörengücü Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serhat Gülpınar ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz" denildi.

Serhat Gülpınar yönetiminde Ankara Keçiörengücü, 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puan toplayarak 14. haftayı 9. sırada geçti. Ankara Keçiörengücü, 14. haftada ise evinde Sakaryaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.


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