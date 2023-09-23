Keçiörengücü'nde mutluluk Giresunspor'da kabus devam ediyor!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 18:20

Güncelleme: 23.09.2023 - 18:20

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Ankara ekibine galibiyeti getiren goller 23. dakikada Malaly Dembele, 30. dakikada Giresunsporlu Faruk Can Genç (Kendi kalesine) ve 80. dakikada Arda Hilmi Şengül'den geldi.

Giresunspor'un tek golü ise 43. dakikada Ertuğrul Şenlikoğlu'ndan geldi.

Son 5 maçında yenilgi görmeyen Keçiörengücü, bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltti. Üst üste 4. maçında da galbiyet çıkaramayan Giresunspor ise 4 puanda kaldı.

Gelecek hafta Keçiörengücü, Kocaelispor'a konuk olacak. Giresunspor ise Altay'ı ağırlayacak.