Keçiörengücü'nde mutluluk Giresunspor'da kabus devam ediyor!
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Ankara ekibine galibiyeti getiren goller 23. dakikada Malaly Dembele, 30. dakikada Giresunsporlu Faruk Can Genç (Kendi kalesine) ve 80. dakikada Arda Hilmi Şengül'den geldi.
Giresunspor'un tek golü ise 43. dakikada Ertuğrul Şenlikoğlu'ndan geldi.
Son 5 maçında yenilgi görmeyen Keçiörengücü, bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltti. Üst üste 4. maçında da galbiyet çıkaramayan Giresunspor ise 4 puanda kaldı.
Gelecek hafta Keçiörengücü, Kocaelispor'a konuk olacak. Giresunspor ise Altay'ı ağırlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- Telefona gelen link...
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Erdoğan'ın acı günü
- Sokaktaki tablo değişiyor...
- Ali Sabancı'dan kötü haber
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- Ehliyet alma yaş sınırı düşürülüyor!