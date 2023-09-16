Keçiörengücü, evinde Şanlıurfaspor karşısında kazanmasını bildi!
Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü evinde ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 16. ve 71. dakikada Malaly Dembele kaydetti. Şanlıurfaspor'da, Mehmet Yiğit 64. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Keçiörengücü bu galibiyetle beraber puanını 8'e yükseltirken, Şanlıurfaspor'da 8 puanda kaldı.
Keçiörengücü bir sonraki karşılamada sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Şanlıurfaspor'da kendi evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakın geri adım atmayın!
- 'Beni Süleyman Soylu susturamadı...'
- Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
- 'Yolları ayırabiliriz'
- Vaaz mı laikliğe meydan okuma mı!
- Santarelli: 'Oyuncularımdan bunu bekliyordum'
- Özel ve Öymen adaylıklarını açıkladı!
- Vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı
- Mehmet Şef, Yüsra Geyik'in ricasına kayıtsız kalamadı
- NTV'nin acı günü... Gökhan Abur hayatını kaybetti