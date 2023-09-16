Keçiörengücü, evinde Şanlıurfaspor karşısında kazanmasını bildi!

Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü evinde ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 18:25
Keçiörengücü, evinde Şanlıurfaspor karşısında kazanmasını bildi!
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Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 16. ve 71. dakikada Malaly Dembele kaydetti. Şanlıurfaspor'da, Mehmet Yiğit 64. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Keçiörengücü bu galibiyetle beraber puanını 8'e yükseltirken, Şanlıurfaspor'da 8 puanda kaldı.

Keçiörengücü bir sonraki karşılamada sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Şanlıurfaspor'da kendi evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.


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Şanlıurfaspor Keçiörengücü Trendyol 1. Lig

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