Ankara'da kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 01.12.2024 - 18:35

Güncelleme: 01.12.2024 - 18:35

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ankaragücü, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Ankaragücü, 9. dakikada Stelios Kitsiou ile öne geçti. Pendikspor, bu gole 57. dakikada Berkay Sülüngöz ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 20, Pendikspor 19 puana yükseldi.

Ankaragücü, gelecek hafta Boluspor deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.