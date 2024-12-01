Voleybolda Galatasaray - Beşiktaş derbisi heyecanı!

Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Voleybolda Galatasaray - Beşiktaş derbisi heyecanı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 13:35

Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında derbi maçta Galatasaray Daikin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi TVF Voleybol TV YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.


Etiketler: #Sultanlar Ligi #galatasaray #beşiktaş

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