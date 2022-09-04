Ankara'da olaylı gece! Maç bitti ortalık karıştı...

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın ardından sahaya giren sarı lacivertli takımın taraftarları Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 23:54
Ankara'da olaylı gece! Maç bitti ortalık karıştı...
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MKE Ankaragücü'nde sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a saldırdı.

Bir Ankaragücü görevlisi ise Wout Weghorst ile tartışma yaşadı. Josef de Souza araya girdi.

Ayrıca, bir taraftar ise Beşiktaş yedek kulübesinin arkasından sahaya atlayarak oyunculara saldırmaya çalıştı.


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