Ankara'da olaylı gece! Maç bitti ortalık karıştı...

04 Eylül 2022 Pazar, 23:54

MKE Ankaragücü'nde sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a saldırdı.

Bir Ankaragücü görevlisi ise Wout Weghorst ile tartışma yaşadı. Josef de Souza araya girdi.

Ayrıca, bir taraftar ise Beşiktaş yedek kulübesinin arkasından sahaya atlayarak oyunculara saldırmaya çalıştı.