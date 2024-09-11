Ankara'da yağlı güreş için geri sayım başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ Spor ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliği ile “Gazi Paşayı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşlerinin” ikincisini düzenliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ Spor ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliği ile “Gazi Paşayı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşlerinin” ikincisini düzenliyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, 60 başpehlivan ve 700 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirilecek olan turnuvaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 15 Eylül 2024’te Keçiören Bağlum Stadı’nda düzenlenecek etkinliğe tüm yurttaşları davet etti. Yağlı Güreşi yakından takip etmek isteyenler için de Keçiören Belediyesi, Sincan Belediyesi ve Ulus’taki Gençlik Parkı’nın önünden ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.
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