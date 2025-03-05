Ankara'daki 4 gollü maçta kazanan yok!
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Keçiörengücü ile Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı.
Keçiörengücü'nün golleri 39. dakikada Francis Ezeh ve 85. dakikada Mame Diouf'tan geldi.
Konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise 73. dakikada Benhur Keser ve 90+1. dakikada Junior Fernandes kaydetti.
YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM ETTİ
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Esenler Erokspor ise ligde 4 maçtır galip gelememiş oldu.
Etiketler: #Keçiörengücü #Esenler Erokspor #TFF 1. Lig
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