Ankara'daki 4 gollü maçta kazanan yok!

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ankara'daki 4 gollü maçta kazanan yok!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:31

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Keçiörengücü ile Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı.

Keçiörengücü'nün golleri 39. dakikada Francis Ezeh ve 85. dakikada Mame Diouf'tan geldi.

Konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise 73. dakikada Benhur Keser ve 90+1. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Esenler Erokspor ise ligde 4 maçtır galip gelememiş oldu.


Etiketler: #Keçiörengücü #Esenler Erokspor #TFF 1. Lig

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